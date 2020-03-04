Политика
REGNUMКремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
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Кремль ответил муфтию Татарстана, выступившему против «русского народа» в Конституции
Московский Комсомолец04:29
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Технологии
«ВКонтакте» тестирует преобразование голосовых сообщений в текст
Соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Футбол
Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа.
Экономика
Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей
По итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6% до 14 163 рублей.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Общество
Group-IB обнаружила новые фейки о коронавирусе в России
Новые фейковые сообщения о распространении коронавируса нового типа в России обнаружены за прошедшие сутки, заявили в международной компании Group-IB.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В своих показаниях Ефимов утверждает, что Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, дал ему взятки в 30 и 35 миллионов за согласование контракта и неснижение его цены.
Общество
Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы
Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
Гаджеты
В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года
«Яндекс.Маркет» составил список из пяти смартфонов, которые были самыми востребованными у пользователей в этом году.
Общество
Пензенский университет считает опасными студентов в наушниках
Администрация Пензенского государственного университета разработала памятку по распознаванию опасных студентов.
Общество
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Политика
Джо Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Непосредственно перед «супервторником» шансы Байдена на победу выглядели не очень убедительными - первые три этапа праймериз в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада оказались для него настолько провальными, что большинство американских наблюдателей уже предрекали ему скорый выход из борьбы.
Финансы
Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной
К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел.
Общество
На кроссовках Puma появился портрет Гитлера
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
Политика
В Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин полностью защищен от коронавируса, однако ничего беспрецедентного в его окружении не предпринимается.
Игры
Halo: Combat Evolved Anniversary вышла на PC
Halo: Combat Evolved Anniversary вышла для PC. Игра доступна для покупки в Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.