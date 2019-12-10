Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВКремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной

Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продлении договора о транзите газа все еще открыт. Песков рассказал, что лидеры двух стран Путин и Зеленский обсудили газовый вопрос на полях саммита в Париже.
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В Кремле сообщили, что проблема транзита газа через Украину пока что не урегулирована

Эхо Москвы10:26

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Песков: проблема с продлением договора о транзите газа через Украину не урегулирована

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Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины

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