Политика
Деловое.ТВКремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной
Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продлении договора о транзите газа все еще открыт. Песков рассказал, что лидеры двух стран Путин и Зеленский обсудили газовый вопрос на полях саммита в Париже.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»
Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Спорт
Дженкинс: ВАДА запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку
На самом деле ВАДА не отстранило сборную России – оно лишь запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку.
Политика
Белый дом заявил о важности встречи Трампа и Лаврова
Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет ключевое значение для благосостояния США, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью телеканалу Fox.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Политика
Лавров рассказал Помпео о результатах нормандского саммита
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о результатах саммита в нормандском формате, который прошёл в Париже 9 декабря.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Политика
На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей
Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Футбол
Сёмин: «Не каждому удается сыграть с „Атлетико“»
Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин в общении с прессой призвал болельщиков поддержать команду в поединке шестого тура группового раунда ЛЧ с "Атлетико".
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
В Берлине осудили санкции США против «Северного потока-2»
В восточном комитете экономики Германии считают санкции США против газопровода «Северный поток - 2» атакой на суверенитет Евросоюза и неблагоприятным сигналом для договоренностей по разрешению кризиса на Украине, достигнутых в Париже, пишет ТАСС.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.