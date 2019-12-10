Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продлении договора о транзите газа все еще открыт. Песков рассказал, что лидеры двух стран Путин и Зеленский обсудили газовый вопрос на полях саммита в Париже.

Кремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной

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