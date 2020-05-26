Политика

Live24Live24Кремль не считает устаревшими поправки к Конституции

Представитель Кремля рассказал, что власть не считает, что ранее разработанные конституционные поправки могут приобрести устаревший характер из-за периода эпидемии COVID-19. Как сообщает «КоммерсантЪ», Песков также ответил на возможность появления новых запросов в обществе за это время.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Песков заявил, что изменения после пандемии не потребуют новых поправок к Конституции

ТАСС07:29

В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели

РИА Новости07:00

В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции

Российская газета07:08

В Кремле заявили, что поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

Интерфакс07:12

В Кремле не согласились, что из-за пандемии поправки в Конституцию устарели

Газета.Ru06:55

Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими

Коммерсантъ06:53

Кремль исключил новые поправки в Конституцию из-за пандемии COVID-19

РБК06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Путин назначил дату парада Победы

РБК 08:49
Происшествия

В Москве суд продлил арест двум генералам МВД

Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
174
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
1K
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Общество

Мишустин призвал россиян не торопиться планировать отпуск за границей

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан страны в преддверии летнего сезона не торопиться с планированием своего отпуска за границей, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
РИАМО вчера в 09:15
2,9K
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
1,2K
Хоккей

«Металлург» продлил контракт с Мозякиным

Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.
REGNUM 09:18
Игры

В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти

Игромания.ру 05:00
2
Экономика

Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
1
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Здоровье

Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков

Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости 09:44
Происшествия

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
443
Футбол

Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба

RT на русском 09:25
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
47
Происшествия

Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы

ТАСС 10:02
Общество

Водителей Подмосковья предупредили о штрафах при въезде в Москву

REGNUM 04:35
48
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
93
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
4
Политика

Дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена завели на Украине

Разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом прослушивали, а затем обнародовали записи.
Телеканал 360° 04:12
8
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
158
Армия и оружие

Путь отказа от русского ведет Украину к самоубийству — Владимир Рогов

По словам эксперта, путь отказа от русского ведет Украину к самоубийству, а жителей страны используют как быдло и рагулей, которым приходится выживать.
Новостной фронт 09:53
Политика

Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
33
Политика

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
249
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
277
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию

Африканское командование вооруженных сил США (Africom) официально обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.
Коммерсантъ 09:42
Общество

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет, сообщил его друг, писатель и журналист Денис Драгунский.
Коммерсантъ 07:00
152
Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
63
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное