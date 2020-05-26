Представитель Кремля рассказал, что власть не считает, что ранее разработанные конституционные поправки могут приобрести устаревший характер из-за периода эпидемии COVID-19. Как сообщает «КоммерсантЪ», Песков также ответил на возможность появления новых запросов в обществе за это время.

Кремль не считает устаревшими поправки к Конституции

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