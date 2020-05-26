Политика

НТР 24НТР 24Кремль: Поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом не повлияла на актуальность поправок к Конституции, считают в Кремле. Официальную позицию российской власти озвучил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не считают, что предлагаемые изменения в основной закон страны могли устареть.
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Дмитрий Песков
Общество - это же не закостенелая структура, общество - это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:00

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Песков заявил, что изменения после пандемии не потребуют новых поправок к Конституции

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Интерфакс07:12

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РИА Новости07:00

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Газета.Ru06:55

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Коммерсантъ06:53

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