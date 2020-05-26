Общество - это же не закостенелая структура, общество - это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни.

Ситуация с коронавирусом не повлияла на актуальность поправок к Конституции, считают в Кремле. Официальную позицию российской власти озвучил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не считают, что предлагаемые изменения в основной закон страны могли устареть.

Кремль: Поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

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