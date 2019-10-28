Общество

РБКРБККремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эти данные не совпадают с официальной статистикой, отметил он, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
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