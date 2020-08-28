Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
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Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Путин исходит из того, что сформированный в России силовой резерв для помощи Минску задействовать не придётся.В источнике
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