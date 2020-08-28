А Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 млн рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши.

Андрей Разин Российский политик