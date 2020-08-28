Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Военное дело
Военное дело

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Путин исходит из того, что сформированный в России силовой резерв для помощи Минску задействовать не придётся.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

РБК06:33
РИА Новости

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

РИА Новости05:38
Взгляд.ру

В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится резерв правоохранителей

Взгляд.ру05:47
RT на русском

В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском05:45
ТАСС

Песков оценил число правоохранителей РФ в резерве для Минска как «достаточно разумное»

ТАСС06:04
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Коммерсантъ05:36
Lenta.ru

Песков оценил число силовиков в резерве для Минска словами «достаточно разумное»

Lenta.ru06:16

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
Интерфакс03:20
304

Президент обсудил с Совбезом отношения с соседними странами

Эти отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами.
Владимир Путин
Вести.Ru08:26
1

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
9

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
0:41
Live24вчера в 05:50
196

НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

По словам Разина, Галкин на Пугачеву тратит 10 млн рублей в месяц

А Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 млн рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши.
Андрей Разин
Российский политик
Что происходитвчера в 12:23
131