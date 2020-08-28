Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии. Ранее Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов.В источнике
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