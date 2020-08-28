Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.