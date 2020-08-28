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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии. Ранее Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов.В источнике
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РБК

Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

РБК06:33
ТАСС

Песков оценил число правоохранителей РФ в резерве для Минска как «достаточно разумное»

ТАСС06:04
RT на русском

В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском05:45
Взгляд.ру

В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится резерв правоохранителей

Взгляд.ру05:47
РИА Новости

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

РИА Новости05:38
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Коммерсантъ05:36
Lenta.ru

Песков оценил число силовиков в резерве для Минска словами «достаточно разумное»

Lenta.ru06:16

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.
Интерфакс20:03
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Рапота рассказал о режиме работы Союзного государства

Союзное государство России и Белоруссии работает в обычном режиме: взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота в интервью РИА Новости.
РИА Новости08:18
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ЕС пригрозил Турции санкциями за буровую деятельность

«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — цитирует ТАСС Борреля.
RT на русском09:18

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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