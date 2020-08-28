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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии. Ранее Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов.В источнике
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РБК

Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

РБК06:33
ТАСС

Песков оценил число правоохранителей РФ в резерве для Минска как «достаточно разумное»

ТАСС06:15
RT на русском

В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском05:45
Взгляд.ру

В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится резерв правоохранителей

Взгляд.ру05:47
РИА Новости

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

РИА Новости05:38
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Коммерсантъ05:36
Lenta.ru

Песков оценил число силовиков в резерве для Минска словами «достаточно разумное»

Lenta.ru06:16

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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