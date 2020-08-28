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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии. Ранее Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов.В источнике
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РБК

Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

РБК06:33
ТАСС

Песков оценил число правоохранителей РФ в резерве для Минска как «достаточно разумное»

ТАСС06:04
Lenta.ru

Песков оценил число силовиков в резерве для Минска словами «достаточно разумное»

Lenta.ru06:16
RT на русском

В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском05:45
РИА Новости

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

РИА Новости05:38
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Коммерсантъ05:36
Взгляд.ру

В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится резерв правоохранителей

Взгляд.ру05:47

Москалев назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Зенит»

Матч «Спартака» и тульского «Арсенала» обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы, а встречу между «Краснодаром» и «Ростовом» отработают судьи под руководством Сергея Карасева (Москва).
ProstoProSport06:01

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ

Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших задолженностей к концу года, пояснил он.
РИА Новости03:00
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Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
1

ФАС потребовала от Apple устранить нарушения до 30 ноября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от корпорации Apple до 30 ноября устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.
Коммерсантъ07:22
2

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
2

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29