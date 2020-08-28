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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии. Ранее Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов.В источнике
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Коммерсантъ

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Коммерсантъ05:36
Взгляд.ру

В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится резерв правоохранителей

Взгляд.ру05:47
RT на русском

В Кремле рассказали о резерве силовиков для помощи Белоруссии

RT на русском05:45
РИА Новости

В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии

РИА Новости05:38
ТАСС

Песков оценил число правоохранителей РФ в резерве для Минска как «достаточно разумное»

ТАСС06:04
РБК

Песков оценил резерв силовиков для возможной помощи Лукашенко

РБК05:30
Lenta.ru

Песков оценил число силовиков в резерве для Минска словами «достаточно разумное»

Lenta.ru06:16

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Средневековая Европа страдала от гельминтозов

Микрофотография яйца Trichuris trichiura из археологического раскопа / ©medicalxpress.com Ученые также сообщают, что не выявили никаких различий в проценте зараженности у женщин и мужчин, а вот у детей гельминтозы наблюдались чаще.
Naked Science04:54

Черная лопасть снизила смертность птиц от ветряков

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками.
N+104:11
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Москалев назначен главным арбитром матча РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

Владимир Москалев назначен главным арбитром матча шестого тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости06:13