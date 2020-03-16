Коронавирус
РБККремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса
«Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — отметил он. 15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
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Пока не было никаких идей, никакого повода и никаких решений по этому поводу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:37
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