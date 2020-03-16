Пока не было никаких идей, никакого повода и никаких решений по этому поводу.

«Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — отметил он. 15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Гаджеты В Xiaomi назвали емкость батареи для нового Redmi K30 Pro В китайской компании рассказали, что Redmi K30 Pro будет оснащен аккумулятором более 4 200 мАч, а если быть точнее, то показатель составит 4 500 мАч.

Политика Россия закрыла границу с Белоруссией Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Происшествия Архангельского каннибала приговорили к пожизненному сроку Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.

Общество ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.

Общество Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Advanced Micro Devices официально вывела на рынок 7-нанометровые процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков на базе микроархитектуры Zen 2. Эти чипы относятся к семейству Renoir, располагают 6 или 8 ядрами с многопоточностью, а также графикой Radeon Vega второго поколения.

Общество В Армении ввели режим чрезвычайного положения Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.