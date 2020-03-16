Коронавирус

РБКРБККремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

«Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — отметил он. 15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
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Дмитрий Песков
Пока не было никаких идей, никакого повода и никаких решений по этому поводу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:37

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В Кремле не видят повода вводить ЧС в России из-за коронавируса

РИА Новости06:30

Песков заявил об отсутствии повода введения режима ЧС в России

RT на русском06:38

Кремль не видит повода для введения режима ЧС

Коммерсантъ06:37

Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19

Интерфакс06:35

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

РБК07:24

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru06:27

В Кремле заявили об отсутствии повода для введения в России режима ЧС из-за коронавируса

ТАСС06:24
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Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Экономика

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
Общество

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
UfacityNews.ru 02:07
Общество

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Известия 09:06
Гаджеты

В Xiaomi назвали емкость батареи для нового Redmi K30 Pro

В китайской компании рассказали, что Redmi K30 Pro будет оснащен аккумулятором более 4 200 мАч, а если быть точнее, то показатель составит 4 500 мАч.
Astera 04:46
Кино

Дэниел Рэдклифф признался, что из-за «Гарри Поттера» он напивался

Рэдклифф признался, что справиться с зависимостью ему помогли родители и коллеги.
The Moscow Post 09:40
Общество

«Татнефть» переводит сотрудников на удаленную работу

Списки сотрудников, которых хотят перевести на удаленную работу, сформируют до 17 марта.
БИЗНЕС Online 08:46
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Экономика

Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом.
ФАН 09:44
Происшествия

Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Известия 06:45
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Происшествия

Архангельского каннибала приговорили к пожизненному сроку

Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.
ТАСС 09:12
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Вести.Ru 09:01
Общество

Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение

Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.
Комсомольская правда 08:40
Общество

В Тульской области введен режим повышенной готовности

С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Тульская пресса 09:36
Хоккей

Билялетдинов: Не страшно, если Кубок Гагарина-2020 не вручат

Ничего страшного не случится, если Кубок Гагарина в этом сезоне не вручат, поскольку необходимо больше думать о жизнях людей.
Татар-информ 09:45
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Advanced Micro Devices официально вывела на рынок 7-нанометровые процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков на базе микроархитектуры Zen 2. Эти чипы относятся к семейству Renoir, располагают 6 или 8 ядрами с многопоточностью, а также графикой Radeon Vega второго поколения.
Игромания.ру 09:19
Происшествия

В Татарстане суд вынес приговор опекунам за убийство приемной дочери

SM News 09:16
Общество

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:23
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 04:00
Общество

В Армении ввели режим чрезвычайного положения

Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:31
Политика

Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019.
REGNUM 09:16
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:40
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