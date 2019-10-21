Политика
Газета.RuКремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
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В Кремле заявили об отсутствии прогресса в подготовке саммита «нормандского формата»
Коммерсантъвчера в 15:17
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