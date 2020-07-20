Общество
ИА Красная ВеснаКлючевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt
В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. В сообщении отмечается, что Марсалек находится в частном доме одного из районов Подмосковья.
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с чего всё началось
В свою очередь, газета Financial Times 9 июля опубликовала статью, в которой говорится, что Марсалек пытался убедить трейдеров в близком знакомстве с британскими спецслужбами, показывая им результаты расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём в Солсбери.Life.ruвчера в 17:50
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Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы
Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 09:05
Общество
Вирусолог оценил риск заразиться коронавирусом на пляже
При возникновении первых симптом болезни вирусолог рекомендовал пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции в организме начать лечение как можно раньше.
БИЗНЕС Online 09:12
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
Политика
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Общество
Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова из-за квартиры
Экспресс газета 08:38
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Страна Советов on-line 08:39
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
RT на русском вчера в 06:16
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 17 июля в 09:36
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
REGNUM 07:03
Происшествия
Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей
За вознаграждение в 1,2 миллиона рублей полицейский пообещал 35-летнему обвиняемому прекратить мероприятия по его розыску в Ивановской области.
Российская газета 07:45
Футбол
Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»
Агент защитника московского "Спартака" прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.
Газета.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Политика
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Глава Госдепа даже перешел к прямым угрозам, потребовав от всех компаний, имеющих или имевших отношение к проекту, "выйти из него" или получить санкции, которые (если руководствоваться американскими стандартами и историческим опытом) будут предполагать уничтожение их американского бизнеса, отключение от долларовой системы, конфискацию имущества и запрет на посещение США для их директоров.
РИА Новости 01:00
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Общество
23 семьи умерших врачей с коронавирусом в Петербурге получат выплаты
В Петербурге скончались 23 медика с КОВИД. Всего диагноз подтвердили у более 3,5 тыс. специалистов. Они получат денежные компенсации.
Невские Новости 08:46
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Согласно достоверному инсайдеру Rand al Thor, компания Sony выпустит God of War на персональном компьютере в августе.
Evo-rus.com вчера в 13:50