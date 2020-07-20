Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКлючевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt

В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. В сообщении отмечается, что Марсалек находится в частном доме одного из районов Подмосковья.
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с чего всё началось
В свою очередь, газета Financial Times
 9 июля опубликовала статью, в которой говорится, что Марсалек пытался убедить трейдеров в близком знакомстве с британскими спецслужбами, показывая им результаты расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём в Солсбери.
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В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard

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Коммерсантъ07:01

Бывший топ-менеджер компании Wirecard, разыскиваемый по делу о рыночных махинациях, может скрываться в России

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Московский Комсомолец05:55

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СМИ: Ключевая фигура скандала вокруг немецкой компании Wirecard скрывается в России

Life.ruвчера в 17:50
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

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Ведомости 08:08
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Политика

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Происшествия

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Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 09:05
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Общество

Вирусолог оценил риск заразиться коронавирусом на пляже

При возникновении первых симптом болезни вирусолог рекомендовал пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции в организме начать лечение как можно раньше.
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Финансы

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
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Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

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Газета.Ru 17 июля в 02:43
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Общество

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Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
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Коммерсантъ 17 июля в 09:36
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Общество

В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус

Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
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За вознаграждение в 1,2 миллиона рублей полицейский пообещал 35-летнему обвиняемому прекратить мероприятия по его розыску в Ивановской области.
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Футбол

Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

Агент защитника московского "Спартака" прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.
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Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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Футбол

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France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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