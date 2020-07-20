с чего всё началось

В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. В сообщении отмечается, что Марсалек находится в частном доме одного из районов Подмосковья.

Общество Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. 757

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 1

Общество Вирусолог оценил риск заразиться коронавирусом на пляже При возникновении первых симптом болезни вирусолог рекомендовал пройти диагностику, чтобы в случае подтверждения коронавирусной инфекции в организме начать лечение как можно раньше.

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Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 517

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 85

Общество Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

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Происшествия Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей За вознаграждение в 1,2 миллиона рублей полицейский пообещал 35-летнему обвиняемому прекратить мероприятия по его розыску в Ивановской области.

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 171

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.