Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что действия полиции в связи с задержанием участников протестных акций были адекватны угрозе, которую представляли эти люди.

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С чего всё началось Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Жесткие действия полиции по пресечению таких мероприятий оправданы, считает он. ТАСС 05:24