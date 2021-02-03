Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции
Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что действия полиции в связи с задержанием участников протестных акций были адекватны угрозе, которую представляли эти люди.В источнике
С чего всё началось
Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста
Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Жесткие действия полиции по пресечению таких мероприятий оправданы, считает он.
ТАСС05:24
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