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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции

Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что действия полиции в связи с задержанием участников протестных акций были адекватны угрозе, которую представляли эти люди.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста

Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Жесткие действия полиции по пресечению таких мероприятий оправданы, считает он.
ТАСС05:24
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Кремль обещает жестко подавлять несанкционированные акции

Эхо Москвы07:23
Фонтанка.Ру

Песков: Акции протеста должны быть санкционированными. Иначе их надо жёстко подавлять

Фонтанка.Ру05:52
RT на русском

Песков назвал действия полиции на несогласованных акциях оправданными

RT на русском05:26
НТВ

В Кремле оценили действия силовиков на незаконных протестах

НТВ05:38
ТАСС

Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста

ТАСС05:24
URA.Ru

В Кремле объяснили жесткие задержания на акциях протеста

URA.Ru05:19
РИА Новости

В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

РИА Новости05:13

ЦБ РФ пока не видит целесообразности ужесточать выдачу ипотеки

Банк России в настоящее время не видит целесообразности в ужесточении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РИА Новости03:09

Украина попросит YouTube закрыть страницы попавших под санкции каналов

Министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK и "112.Украина", против которых ввели санкции, сообщил в среду глава ведомства Александр Ткаченко.
РИА Новости08:41