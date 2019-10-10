Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваКремль обвинил Украину в срыве отвода войск

Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В Кремле озабочены попытками саботировать «формулу Штайнмайера» на Украине

Газета.Ru09:18

Ушаков заявил, что Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

ТАСС09:39

Ушаков: Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил в Донбассе

Российская газета09:36

Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе

Известия09:48

Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе

Lenta.ru09:11

Кремль обвинил «украинские силы» в саботаже урегулирования в Донбассе

РБК09:08

Россия обеспокоена попытками Киева саботировать урегулирование в Донбассе

РИА Новости09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Космос

Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»

В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Культура

Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика

Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor вчера в 11:51
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Кино

«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb

Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».
Взгляд.ру 05:49
Политика

Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию

15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Ведомости 09:07
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

Газета.Ru 09:41
Политика

Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия

Парламент Румынии провёл голосование по вопросу вынесения правительству премьер-министра Виорики Данчилэ вотума недоверия.
News.ru 08:04
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Происшествия

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Российская газета 05:37
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Единоборства

Путин посетит спортивный форум в Нижнем Новгороде

В работе VIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» примет участие президент России Владимир Путин, 9 октября сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Красная весна вчера в 14:12
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Кино

«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат

В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Культуромания 09:25
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Гаджеты

Новый смартфон представил создатель Android

Aobe.ru вчера в 16:11
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Наука

За развитие литий-ионных батарей вручена Нобелевская премия по химии

МонаВиста вчера в 07:59
Политика

Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Футбол

Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Вести.Ru 06:08
Происшествия

Рыжий Тарзан откупил пьяную жену и отправил полицейского в тюрьму

Дацик приехал вызволять свою пьяную жену и дал взятку в 30 тысяч рублей инспектору, для которого все это закончилось уголовным делом.
СРБ 08:52
Спорт

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное