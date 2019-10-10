Политика

Красная веснаКрасная веснаКремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе

Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
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Юрий Ушаков
Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения.
— Юрий Ушаков, российский дипломатТК Звезда 10:34

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Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе

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