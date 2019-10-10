Политика
Красная веснаКремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
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Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения.
— Юрий Ушаков, российский дипломатТК Звезда 10:34
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Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 против команды Шотландии.
Спорт-Экспресс 13:19
Хоккей
Величкин уволен с должности вице-президента «Металлурга»
После поражения «Металлурга» от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ Геннадий Величкин был уволен с поста вице-президента магнитогорского клуба, сообщает «Чемпионат».
Спорт БИЗНЕС Online 13:20
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Общество
Моника Беллуччи предстала перед публикой в прозрачном корсете
Недавно кинодива появилась на публике в откровенном наряде — 55-летняя звезда показалась на вечеринке в Риме в прозрачном топ-корсете с внушительным декольте.
РЕН ТВ вчера в 17:53
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности своего советника Сергея Глазьева.
Взгляд.ру вчера в 11:05
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о введении рыночных цен на газ для населения уже в 2020 году
С 1 января 2020 года перестают действовать обязательства «Нафтагаза» по поставкам газа населению по льготным ценам Уже со следующего года на Украине изменится формула расчета цены газа для населения.
Новостной фронт 09:02
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Кино
Disney покажет зрителям еще одну «Русалочку»
Американская студия Disney представила видео с актерами новой экранизации «Русалочки». Ролик был опубликован в Instagram компании.
Политическая Экспертиза 07 октября в 17:09
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Единоборства
Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе
Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Политика
Зеленский хочет обсудить вопрос Крыма в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что возобновление переговоров в «нормандском формате» дает возможность вернуться к решению крымского вопроса.
Аргументы неделi. Крым 10:31
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Армия и оружие
Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 11:53
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33