Политика
Красная веснаКремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
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Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения.
— Юрий Ушаков, российский дипломатТК Звезда 10:34
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Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Музыка
Билан в третий раз собрался на «Евровидение»
Российский певец Дима Билан размышляет об участии в песенном конкурсе "Евровидение-2020", передает ФАН со ссылкой на интервью Билана на ток-шоу "Алена, блин!".
Газета.Ru 11:09
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk вчера в 03:37
Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Газета.Ru вчера в 19:45
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Футбол
Иран забил Камбодже 14 голов, Азмун оформил хет-трик
В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Ирана одержала разгромную победу над командой Камбоджи со счетом 14:0. В составе иранцев покер оформил Карим Ансарифард, хет-трик на счету Сердара Азмуна, по дублю забили Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби.
Нева Спорт 11:21
Гаджеты
Apple удалила приложение, отслеживающее перемещение полиции в Гонконге
Получив множество отзывов, компания провела расследование и выяснила, что «приложение использовалось способами, угрожавшими правоохранительным органам и жителям Гонконга».
ЭКД 04:57
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Футбол
Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
Чемпионат 09:21
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Sportbox.RU 08:54
Авто
Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
REGNUM 03:14
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Политика
«Путина не боюсь». Главное о пресс-марафоне Зеленского
Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.
РИА Новости 11:14
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба
Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
BFM.ru 09:38
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Происшествия
Завтра в Брянске простятся с погибшими в ДТП на Речной
Сайт телеканала «Городской» уже неоднократно рассказывал о трагедии, произошедшей вчера, 7 октября, вечером в Брянске на улице Речной.
Городской телеканал (Брянск) 08 октября в 11:44
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна
Перенести квалификационные заезды «Формулы-1» на Гран-при Японии с субботы на пятницу из-за тайфуна предложил российский комментатор Алексей Попов 10 октября в подкасте «Гаснут огни».
Красная весна 06:51
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20