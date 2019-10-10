Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения.

Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.

Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе

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