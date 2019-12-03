Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV. Перечень устройств, для которых российское ПО будет обязательным, должно установить Правительство РФ.

Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты

Происшествия Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться Задержанный убедил женщину перевести ему 15 миллионов рублей и пообещал их вернуть, однако после того, как деньги поступили на его счет, мужчина перестал выходить на связь.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика Путин подписал закон об иностранных агентах Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".

Экономика Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Здоровье Инфекционная больница Новочеркасска осталась без врачей Прием пациентов в инфекционную больницу Новочеркасска приостановлен из-за увольнения всех врачей, заявила пресс-служба администрации города 29 ноября на официальном сайте.

Наука Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие» В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.