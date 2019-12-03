Политика
Телеканал 360°Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV. Перечень устройств, для которых российское ПО будет обязательным, должно установить Правительство РФ.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия
Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться
Задержанный убедил женщину перевести ему 15 миллионов рублей и пообещал их вернуть, однако после того, как деньги поступили на его счет, мужчина перестал выходить на связь.
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
Происшествия
Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова
Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Путин подписал закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Наука
Квантовая физика: о самом сложном простым языком
Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Здоровье
Инфекционная больница Новочеркасска осталась без врачей
Прием пациентов в инфекционную больницу Новочеркасска приостановлен из-за увольнения всех врачей, заявила пресс-служба администрации города 29 ноября на официальном сайте.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Шоу-бизнес
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком
Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
Наука
Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»
В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Политика
Глава МИД Украины считает, что страна становится «токсичной» в США
Поясняя свою мысль, Пристайко отметил, что сейчас в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, "люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось".
Происшествия
Обрушение моста в Оренбурге попало на видео
Опубликовано видео, запечатлевшее момент обрушения моста в Оренбурге. Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.