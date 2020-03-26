Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Газета.Ru09:50

В Кремле рассказали о сроках налоговых мер по процентам на вклады

Российская газета06:57

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Военное дело 00:40
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 10:38
Армия и оружие

Военные присоединятся к борьбе с коронавирусом во Франции

Президент Макрон заявил, что операция под названием «Устойчивость» предназначена для «оказания поддержки и помощи гражданам, а также оказание содействии государственным структурам в борьбе с эпидемией на материковой части Франции и за рубежом».
ГЛАС.RU 04:45
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Общество

В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания

С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Собака.ru 04:52
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Общество

В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве

Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет.
ТАСС 08:46
Технологии

Хакер похитил много данных о видеокартах AMD с GitHub

Ресурс TorrentFreak сообщает, что хакер похитил с GitHub большой объём данных по целому ряду нынешних и будущих видеокарт AMD.
Игромания.ру 04:58
Общество

Из-за выходной недели майские праздники не сократят

Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.
REGNUM 06:05
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Энергетика

Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»

Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
РБК 05:43
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Американская компания Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4.
Evo-rus.com 08:26
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Волейбол

Алексей Вербов покидает «Зенит-Казань»

Ассистент главного тренера «Зенит-Казани» Алексей Вербов, в нынешнем сезоне руководившей командой, покидает клуб.
Республика Татарстан 08:20
Экономика

Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса

В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Вечерняя Казань вчера в 10:06
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru 09:26
Театры

Сбербанк и Okko запустили бесплатные трансляции спектаклей

Сбербанк и Okko запустили на сайте видеосервиса два бесплатных раздела — «Искусство онлайн» с бесплатными трансляциями из крупных театров и «Шоу ON!» с живыми концертами, сообщили в Сбербанке.
Коммерсантъ 10:04
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье

О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 вчера в 04:38
Авто

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля

Автоновости дня 05:29
Политика

Начался первый в истории виртуальный саммит G20

Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Ореанда-Новости 10:01
Политика

Путин назвал две беды России на данный момент

Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что в данный момент страна столкнулась с двумя бедами – обрушением цен на нефть и коронавирусом, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Взгляд.ру 07:01
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Политика

Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу

Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
НТВ 10:15
Политика

Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины

«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
RT на русском 10:00
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