Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады
Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Армия и оружие
Военные присоединятся к борьбе с коронавирусом во Франции
Президент Макрон заявил, что операция под названием «Устойчивость» предназначена для «оказания поддержки и помощи гражданам, а также оказание содействии государственным структурам в борьбе с эпидемией на материковой части Франции и за рубежом».
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.
Общество
В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания
С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве
Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет.
Технологии
Хакер похитил много данных о видеокартах AMD с GitHub
Ресурс TorrentFreak сообщает, что хакер похитил с GitHub большой объём данных по целому ряду нынешних и будущих видеокарт AMD.
Общество
Из-за выходной недели майские праздники не сократят
Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.
Общество
Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Энергетика
Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»
Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
Гаджеты
До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad
Американская компания Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Волейбол
Алексей Вербов покидает «Зенит-Казань»
Ассистент главного тренера «Зенит-Казани» Алексей Вербов, в нынешнем сезоне руководившей командой, покидает клуб.
Экономика
Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса
В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Театры
Сбербанк и Okko запустили бесплатные трансляции спектаклей
Сбербанк и Okko запустили на сайте видеосервиса два бесплатных раздела — «Искусство онлайн» с бесплатными трансляциями из крупных театров и «Шоу ON!» с живыми концертами, сообщили в Сбербанке.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Здоровье
О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля
Политика
Начался первый в истории виртуальный саммит G20
Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Политика
Путин назвал две беды России на данный момент
Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что в данный момент страна столкнулась с двумя бедами – обрушением цен на нефть и коронавирусом, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Политика
Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу
Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
Политика
Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины
«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.