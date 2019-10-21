Политика

ВедомостиВедомостиЕкатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
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Екатерина Шульман
Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее.
— Екатерина Шульман, российский политологМосковский Комсомолец вчера в 19:41
с чего всё началось
«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев <...> назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», – об этом 21 октября сообщается на сайте совета
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Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. В журналистском сообществе известен как главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время».
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