Политика

РБКРБККремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили

Песков добавил, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 13–14 ноября. В прошлом году президент России также не стал посещать саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее.
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Дмитрий Песков
Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:16
с чего всё началось

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Саммит лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии 13-14 ноября. По словам Пескова, решение об отмене визита Путина в Чили на саммит АТЭС не связано с беспорядками в Сантьяго и обусловлено большим числом внутренних мероприятий.
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