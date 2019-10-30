Саммит лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии 13-14 ноября. По словам Пескова, решение об отмене визита Путина в Чили на саммит АТЭС не связано с беспорядками в Сантьяго и обусловлено большим числом внутренних мероприятий.

с чего всё началось

Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку.

Песков добавил, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 13–14 ноября. В прошлом году президент России также не стал посещать саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее.

Кремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили

Политика Путин оценил решение Дании разрешить прокладку «Северного потока-2» На пресс-конференции после встречи с венгерским политиком Путин поприветствовал решение регулятора Дании предоставить право на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".

Политика Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Общество Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Спорт Чемпион мира по дзюдо повесился в лесу Причиной смерти чемпиона мира по дзюдо Крейга Фэллона стало самоубийство, сообщает Sport24 со ссылкой на Mirror.

Экономика Министр экономики Украины предложил снизить налоги Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.