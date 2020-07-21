с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Ранее эта задача фигурировала в указе о национальных целях развития страны. Президент России Владимир Путин подписал его 21 июля.

Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

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