Политика
ВедомостиКремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Ранее эта задача фигурировала в указе о национальных целях развития страны. Президент России Владимир Путин подписал его 21 июля.
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с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.РБКвчера в 05:30
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В Кремле объяснили корректировку сроков достижения национальных целей
Интерфакс - Россиявчера в 05:41
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Валерию Жорову.
REGNUM вчера в 07:44
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Общество
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
Общество
Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы
«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Уткин прокомментировал слова жены Семака о том, что «Зенит» не имеет отношения к госбюджету
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал ответ жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака подписчику.
Bookmaker-ratings.ru 00:31
Общество
Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта
РИА Новости вчера в 23:19
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова продемонстрировала фигуру в бикини
52-летняя Алика Смехова продемонстрировала фигуру в бикини Алика Смехова не постеснялась выложить фото в купальнике.
Экспресс газета 02:38
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы".
Вести.Ru вчера в 10:06
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 20 июля в 03:11
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 93 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 июля выявлено 93 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.
ТАСС 02:19
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
Политика
Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»
Восточный комитет немецкой экономики готовит предложения по ответным мерам в связи с угрозой введения новых санкций США против российского газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 22:14
Общество
Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву
Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
Интерфакс - Россия 01:27
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
REGNUM вчера в 20:19