Политика
ВедомостиКремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Ранее эта задача фигурировала в указе о национальных целях развития страны. Президент России Владимир Путин подписал его 21 июля.
Читать в источнике
Оценить385
с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.РБК05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news 16:54
Политика
Политика Рогозина оказалась выгодна США
Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России.
Lenta.ru 05:36
Общество
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Экономика
Трутнев: флот для авиакомпании ДФО придется брать в лизинг
Как рассказал на пресс-конференции вице-премьер — полпред президент в ДФО Юрий Трутнев, дальневосточная авиакомпания потребует субсидирования в 30 млрд рублей, чтобы билеты оставались доступными для жителей региона.
EastRussia 19:04
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Футбол
Кокорин требует контракт на 10 миллионов евро за три сезона
Ранее сообщалось, что «Сочи» может предложить игроку долгосрочный контракт с зарплатой около трех миллионов евро в год.
ODDS.ru 12:57
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Заместитель полномочного представителя президента России в ДФО Григорий Куранов выступил перед правительством Хабаровского края и представил им врио губернатора региона Михаила Дегтярева.
Профиль 04:26
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru 08:11
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Кино
Автор «Ходячих мертвецов» рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе
Роберт Киркман, один из создателей сериала "Ходячие мертвецы" и оригинальных комиксов, подтвердил, что у Рика Граймса, ранее выведенного из "базового" телешоу, появится собственная линейка из трех полнометражных фильмов.
Российская газета 04:20
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
Goroday.ru 18 июля в 17:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
Украинский командир погиб в ходе учений ВСУ в Львовской области
Командир вооруженных сил Украины скончался в результате инцидента во время учений под Львовом, где одна из украинских БМП по ошибке обстреляла другую.
Политика Сегодня 20:03
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Культура
Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A01 Core за 74 доллара
ToDay News Ufa 11:36
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Космос
Учёные открыли десятилетие покорения Марса
Планы других стран Полёт "Настойчивости" на Марс – это лишь один из многих проектов, которые планируется реализовать в этом десятилетии.
Газета Metro вчера в 12:53
Общество
Работникам старше 40 лет дали ежегодный выходной для диспансеризации
Работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
ИА Клерк.Ру 06:46
Авто
В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов.
Тарантас Ньюс 14:37
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прилете в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы.
РБК 04:58