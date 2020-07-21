Политика
ВедомостиКремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Ранее эта задача фигурировала в указе о национальных целях развития страны. Президент России Владимир Путин подписал его 21 июля.
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с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.РБК05:30
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.
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Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
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«Арсенал» отстает от идущего 7-м «Тоттенхэма» на 5 очков. Это означает, что клуб гарантировано не попадет в топ-7 по итогам сезона.
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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
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Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
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«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
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