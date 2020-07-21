Политика
ForbesКремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира
Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Политика
Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора.
Известия 09:09
Происшествия
Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
Происшествия
План «Перехват» ввели в Подмосковье после стрельбы в элитном поселке
В Одинцовском районе Подмосковья полицейские ввели план «Перехват» после стрельбы в элитном поселке.
Известия 09:19
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Путешествия
Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха
Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Футбол
Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Как сообщает ToDay News Ufa, из сообщений Центра исследования околоземных объектов NASA следует, что двадцать девятого ноября к Земле сильно приблизится астероид.
ToDay News Ufa 07:59
Футбол
Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год
Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 05:04
Здоровье
Назван простой продукт, помогающий сбросить вес
Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru вчера в 02:19
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49