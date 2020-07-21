Политика

ForbesForbesКремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира

Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Кремль объяснил отказ от цели попасть в топ-5 экономик мира

Коммерсантъ06:01

Песков назвал судьбоносным указ о национальных целях

Российская газета05:34

Песков объяснил корректировку национальных целей развития РФ неблагоприятной конъюнктурой

ТАСС05:50

В Кремле объяснили корректировку сроков достижения национальных целей

Интерфакс - Россия05:41

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

РИА Новости05:34

В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

RT на русском05:59

Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик

РБК05:30
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Политика

Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора.
Известия 09:09
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Происшествия

Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
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Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
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Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Транспорт

Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
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Происшествия

План «Перехват» ввели в Подмосковье после стрельбы в элитном поселке

В Одинцовском районе Подмосковья полицейские ввели план «Перехват» после стрельбы в элитном поселке.
Известия 09:19
Общество

В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона

РИА Новости 08:12
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
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Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

Дворники спасли выпавшую из окна девочку в Подольске

Вести.Ru 07:11
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Космос

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Путешествия

Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха

Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27
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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Футбол

Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Как сообщает ToDay News Ufa, из сообщений Центра исследования околоземных объектов NASA следует, что двадцать девятого ноября к Земле сильно приблизится астероид.
ToDay News Ufa 07:59
Футбол

Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год

Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 05:04
Общество

Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России

Газета.Ru 08:45
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Здоровье

Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru вчера в 02:19
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Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Политика

Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран

MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Политика

Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
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