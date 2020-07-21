с чего всё началось

Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира

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