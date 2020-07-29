Политика
Lenta.ruКремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в среду, 29 июля.
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Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Музыкант Андрей Макаревич отреагировал на появившийся тренд преклонения колен перед представителями тех или иных народностей за нанесенные исторические обиды.
Московский Комсомолец 07:31
Политика
Итальянский сенат поддержал продление режима ЧС до 15 октября
Сенат парламента Италии поддержал предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Путин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии
Президент России Владимир Путин высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:55
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
Армия и оружие
НАТО разрабатывает стратегию для войны с русскими танками Т-72 и Т-90
Стратегия станет частью глобальной концепции, получившей название «мозаичная война».
Актуальные Новости 04:56
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Политика
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
Футбол
Сергей Юран останется главным тренером «Химок»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
Чемпионат 07:22
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Общество
Ефремов заработал более 32 млн рублей за четыре года в «Современнике»
За четыре года (с 2016 по 2020) Ефремов заработал в «Современнике» более 32 млн рублей.
ФАН вчера в 19:40
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
CT news 06:00
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Экономика
«Норникель» сократил производство металлов до 17%
По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50
Происшествия
В Саратове наркоман получил пожизненный срок за гибель полицейского
СаратовБизнесКонсалтинг 07:29
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
Игры
Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска
Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews 07:15
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Севастополе
Вечерняя Москва 02:07
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Общество
За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ
Выпускники школ Томской области показали высокий уровень знаний по химии: из 651 участника 116 человек получили высокую оценку — от 81 балла и выше, что на 5 процентов превосходит результат прошлого года.
НИА-Томск 05:25
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз
Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз с момента пика заболеваемости - Собянин.
ТАСС 07:42