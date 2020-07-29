Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в среду, 29 июля.
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Песков объяснил ротацию в региональных Минздравах

Российская газета06:33

В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

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В Кремле оценили отставку главы свердловского минздрава

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Песков счел нормальным явлением увольнения среди руководства региональных минздравов

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РИА Новости05:48

В Кремле считают нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах

ТАСС05:44

В Кремле объяснили кадровую ротацию в системе здравоохранения России

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Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
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Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина

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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Экономика

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
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Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
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