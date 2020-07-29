Политика
Lenta.ruКремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в среду, 29 июля.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Технологии
«Одна большая волна»: почему второй волны covid-19, возможно, не существует (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)
Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.
ИноСМИ 08:24
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известия вчера в 00:58
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
ТАСС 09:19
Культура
Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой
Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
ФАН 03:39
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Футбол
Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина
Трансферный комитет московского "Локомотива" не одобрил кандидатуру нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
Bimru.ru 05:47
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Единоборства
Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года
Российская газета 08:13
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Общество
В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Путешествия
Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране
Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за покупку туров по стране.
Вместе-РФ 05:43
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Происшествия
Обнародована часть переписки сестер Хачатурян с подругами
Общественная служба новостей 08:58
Политика
Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля группа неизвестных взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне, которое ранее власти США потребовали закрыть из-за якобы «шпионской деятельности» в пользу Китая, и проникла в помещение.
REGNUM 27 июля в 05:54
Армия и оружие
Российско-турецкое патрулирование стратегической трассы Сирии сорвали
Совместное патрулирование стратегической трассы Сирии M4 российскими и турецкими военными неожиданно сорвали.
Lenta.ru 07:38
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52