Политика
Lenta.ruКремль объяснил отставку правительства Медведева
По словам Пескова, речь идет, в том числе, о поправках в Конституцию. Он добавил, что правительство Медведева ушло в отставку, «дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», которые являются экстраординарной задачей.
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Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Здоровье
Китайский вирусолог спрогнозировал время спада эпидемии коронавируса
Меры по профилактике эпидемии коронавируса, предпринимаемые властями КНР, могут замедлить темпы распространения вируса уже через 20 дней, заявил китайский вирусолог, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Культура
Названы имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Ранее в «НьюИнформ»: Полина Гагарина не согласилась с выбором победителя на седьмом сезоне шоу «Голос».
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Кино
Columbia Pictures снимет новую версию фильма «Анаконда»
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Здоровье
Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока
Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Футбол
Талалаев – о переходе в «Нижний Новгород»: я не комментирую высказывания ноунеймов
Покинувший пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию о своём возможном назначении в «Нижний Новгород».
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Футбол
Кокорин вошёл в стартовый состав «Зенита» на игру против «Зальцбурга»
Авто
Поставки Tesla Model Y начнутся совсем скоро
Шоу-бизнес
Волочкова назначила дату свадьбы
Анастасия Волочкова пока не планирует ставить печать в паспорте, ей это не нужно, но свадьба состоится 20 октября.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Общество
Бывший узник Освенцима делится воспоминаниями
Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек
По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга».
Происшествия
В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек
Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Политика
Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.