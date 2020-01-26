Политика

КоммерсантъКоммерсантъПесков: решение об отставке правительства принял Медведев

Дмитрий Песков добавил, что правительство Дмитрий Медведева дало президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития». По его словам, для решения задач, поставленных главой государства, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.
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Песков назвал причину отставки правительства Медведева

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Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Вести.Ru05:31
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Политика

Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
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Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
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Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
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В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

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Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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