Политика
КоммерсантъПесков: решение об отставке правительства принял Медведев
Дмитрий Песков добавил, что правительство Дмитрий Медведева дало президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития». По его словам, для решения задач, поставленных главой государства, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.
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Политика
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Гаджеты
Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch
В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
Общество
Китайскую Ухань покинули более 5 млн человек
Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.
Политика
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Общество
Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году
Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Единоборства
Вадим Немков высказался о поединке с Райаном Бейдером
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
Уточняется, что тогда же около трех миллионов монет, посвященных Brexit, поступят в банки, магазины и почтовые отделения по всей стране.
Фигурное катание
Фигуристки Трусова, Косторная и Щербакова отказались от участия в ЮЧМ
Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Хоккей
Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Происшествия
В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Кино
Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»
Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Здоровье
Названы главные жалобы российских туристов в Турции
Ранее главной приманкой для российских туристов в Турции назвали наличие моря и пляжей.