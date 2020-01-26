Политика

КоммерсантъКоммерсантъПесков: решение об отставке правительства принял Медведев

Дмитрий Песков добавил, что правительство Дмитрий Медведева дало президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития». По его словам, для решения задач, поставленных главой государства, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.
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Песков заявил, что кабмин сам решил уйти в отставку на фоне высказанных Путиным оценок

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Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

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Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Lenta.ru05:48

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Вести.Ru05:31
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Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
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Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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В Кабардино-Балкарии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

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Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 11:20
Общество

Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Газета.Ru 08:22
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Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Парламентская газета 03:24
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JerAx ушел из OG и завершил карьеру

Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Телеканал 360° вчера в 09:24
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
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Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

Газета.Ru 10:19
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Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
РИА Новости 08:22
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«Тоттенхэм» начал переговоры с «Реалом» о переходе Бэйла

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, в услугах 30-летнего валлийца заинтересован лондонский "Тоттенхэм", за который он ранее выступал.
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Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
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Эксперты оценили распространение китайского коронавируса

Страшные новости о новом вирусе идут непрерывно, кажется, что остановить панику может только чудо. Вирус, похожий на грипп, пришел из Китая.
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Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров

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Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
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Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

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В Томске задержана директор компании, где погибли трудовые мигранты

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Защитник юношеской сборной России перешёл в «Вильярреал»

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Специалисты «Российской газеты» рассказали о ключевых неисправностях, с которыми запрещается эксплуатация ТС.
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Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
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Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
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