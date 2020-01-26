Политика
КоммерсантъПесков: решение об отставке правительства принял Медведев
Дмитрий Песков добавил, что правительство Дмитрий Медведева дало президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития». По его словам, для решения задач, поставленных главой государства, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.
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Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
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Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей
Российские биатлонисты установили собственный антирекорд по гонкам без наград.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Политика
Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Общество
Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения
При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Киберспорт
JerAx ушел из OG и завершил карьеру
Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Политика
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
Футбол
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Реалом» о переходе Бэйла
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, в услугах 30-летнего валлийца заинтересован лондонский "Тоттенхэм", за который он ранее выступал.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Здоровье
Эксперты оценили распространение китайского коронавируса
Страшные новости о новом вирусе идут непрерывно, кажется, что остановить панику может только чудо. Вирус, похожий на грипп, пришел из Китая.
Гаджеты
Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Политика
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Футбол
Защитник юношеской сборной России перешёл в «Вильярреал»
Авто
Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
Специалисты «Российской газеты» рассказали о ключевых неисправностях, с которыми запрещается эксплуатация ТС.
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.