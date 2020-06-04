Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Правоохранительные органы должны установить, как было проведено информирование о разливе топлива в Норильске. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление «Норникеля», который утверждает, что своевременно передал информацию о ЧП.
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Путин поручил разобраться в путанице с оповещением о ЧП под Норильском

Коммерсантъ05:46

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Кремль ответил на данные «Норникеля» о своевременном оповещении о ЧП

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В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП в Норильске

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Песков объяснил, почему Путин заставил силовиков заняться ЧП в Норильске

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В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова

Mockva.ru вчера в 21:25
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Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

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Политика

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В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
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