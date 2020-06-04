Политика
Lenta.ruКремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске
Правоохранительные органы должны установить, как было проведено информирование о разливе топлива в Норильске. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление «Норникеля», который утверждает, что своевременно передал информацию о ЧП.
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Музыка
В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова
Mockva.ru вчера в 21:25
Происшествия
Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Национальная служба новостей 05:10
Общество
В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса
Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.
Известия 03:36
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Автоспорт
В Формуле 1 обсуждают проведение двух гонок в Сочи
По последним сведениям во Вьетнаме дали понять Формуле 1, что не особо заинтересованы в проведении Гран При осенью, поскольку тогда до второй гонки весной 2021-го пройдёт менее полугода.
F1news.ru 05:42
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер вчера в 05:16
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
Политика
Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции
Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
KM.ru 05:50
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Самоизоляция утроила количество уязвимых компьютеров в России
Специалисты DeviceLock сообщили о том, что на территории РФ количество уязвимых для взлома компьютеров увеличилось на 230 процентов.
Discover24 03:45
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Здоровье
«Какая-то халатность!»: Оргеева возмутилась малому расходованию средств ФОМС на реабилитацию
Оргеева тут же отметила, что «кардиореабилитация» в 2019 году была оплачена 528 пациентам, тогда как по данным фонда ОМС по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» проходили 1000 пациентов.
Новый Калининград.Ru 06:00
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00