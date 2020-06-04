Правоохранительные органы должны установить, как было проведено информирование о разливе топлива в Норильске. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление «Норникеля», который утверждает, что своевременно передал информацию о ЧП.

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

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