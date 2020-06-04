Общество

Lenta.ruLenta.ruКремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Правоохранительные органы должны установить, как было проведено информирование о разливе топлива в Норильске. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление «Норникеля», который утверждает, что своевременно передал информацию о ЧП.
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Путин поручил разобраться в путанице с оповещением о ЧП под Норильском

Коммерсантъ05:46

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Кремль ответил на данные «Норникеля» о своевременном оповещении о ЧП

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Песков рассказал, как Путин узнал о ЧП в Норильске

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Песков: правоохранители найдут истину о том, как шло информирование о ЧП в Норильске

ТАСС05:28
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Происшествия

Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера

Российская газета вчера в 15:42
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Происшествия

В Тейкове следователь пошла на преступление ради своего сожителя

Чтобы скрыть причастность сожителя к хищению, следователь фальсифицировала материалы процессуальной проверки.
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
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Происшествия

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

REGNUM 06:32
Общество

Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
РИА Новости вчера в 08:05
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о безопасности прогулок и тренировок в масках

Прогулки и занятия спортом в масках являются безопасными. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.
Москва 24 07:30
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Армия и оружие

Корабли и суда ВМФ России оборудуют новейшим комплексом связи

ТК Звезда 05:32
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Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Здоровье

В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России

В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер вчера в 05:16
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Вести.Ru вчера в 15:39
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Футбол

Месси не тренировался в общей группе «Барселоны»

Евро-футбол.ру вчера в 11:08
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
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Общество

«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил о подготовке фракцией законопроекта, в котором предлагается доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1,38 триллиона рублей.
Российская газета 06:10
Экономика

Игорь Руденя посетил тверское предприятие «Экомашгрупп»

Как отметил губернатор Игорь Руденя, «Экомашгрупп» - это предприятие полного цикла, где проектируют и производят оборудование для сортировки, переработки и утилизации ТКО, кроме того, организация за все время своей работы поставила оборудование более чем на 100 мусоросортировочных комплексов.
Тверские ведомости 07:10
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
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Названы основные признаки прослушки смартфонов

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