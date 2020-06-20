Политика
RT на русскомВ Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
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Происшествия
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
Российская газета 07:02
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
NewInform 18 июня в 01:38
Происшествия
Знакомый семьи погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о повороте в деле
Знакомый семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что в резонансном деле может смениться потерпевший.
Газета.Ru вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу
News.ru вчера в 07:08
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Экономика
Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
СургутИнтерНовости 04:50
Политика
Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России
Президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 07:25
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 04:45
Транспорт
В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений
В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
RT на русском 09:16
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В июне главный православный олигарх России Константин Малофеев, хозяин телеканала «Царьград», обвинил Билла Гейтса в заражении людей коронавирусом и рассказал о тотальном чипировании россиян.
Lenta.ru вчера в 14:58
Футбол
Газзаев — о матче «Сочи» с «Ростовом»: нанесён огромный имиджевый удар по РПЛ
Нанесён огромный имиджевый удар по лиге.
RT на русском 09:14
Происшествия
Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею при нападении на улице
Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению: он получил ножевое ранение в шею и госпитализирован, преступник задержан.
ТАСС 08:53
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым
В Саратове эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву.
Газета.Ru 18 июня в 16:49
Футбол
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
Матч против «Сочи» провели игроки команды «Ростова» 2003 года рождения. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками».
Lenta.ru 08:26
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра
Синоптики объявили о введении "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с усилением ветра.
Газета.Ru 04:41
Происшествия
В Твери правоохранители задержали «вора в законе»
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники полиции совместно с коллегами из СКР, ФСИН и ФСБ в одной из квартир Заволжском районе Твери задержали «вора в законе».
Тверские ведомости 08:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM вчера в 06:35
Общество
В Ростовской области откроют гостиницы, музеи и библиотеки
В документе отмечается, что возобновляется работа непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. метров, различные ярмарки, библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
REGNUM 08:53
Происшествия
В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года
Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Вести.Ru 06:10
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 18 июня в 22:38
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Общество
Коронавирус обнаружили в Италии в декабре прошлого года
Как оказалось, следы коронавируса были обнаружены в этой стране еще в декабре прошлого года.
Shraibikus News вчера в 15:15