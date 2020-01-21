Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.

Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции

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