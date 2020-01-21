Политика

Газета.RuГазета.RuКремль объяснил спешку с поправками к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.
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Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции

Газета.Ru07:56

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

РБК04:44

В Кремле оценили сроки выполнения инициатив из послания Путина

RT на русском04:46

Песков: принятие поправок к Конституции будет сопровождаться массированным обсуждением

ТАСС04:02

Кремль объяснил оперативность работы с поправками к Конституции

Телеканал 360°05:02

Кремль объяснил спешку с поправками в Конституцию

Ведомости04:23

В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции

РИА Новости04:21
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Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
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Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
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Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 07:03
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Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату

Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
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Скончался пассажир вынужденно севшего в Казани самолета

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В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

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Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.
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Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
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В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
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Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

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В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
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