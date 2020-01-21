Политика
Газета.RuКремль объяснил спешку с поправками к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке.
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Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль
Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Политика
РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства
По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Наука
Названа главная причина внезапного инфаркта
Американские ученые из Йельского университета выяснили, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, которые встречаются в загрязненном воздухе.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Происшествия
Скончался пассажир вынужденно севшего в Казани самолета
Происшествия
Адвокаты Шамсутдинова потребовали рассекретить дело стрельбы в Горном
Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова через прокуратуру потребовали рассекретить уголовное дело о стрельбе в войсковой части посёлка Горный в Забайкальском крае, сообщает 21 января Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева, который представляет интересы солдата.
Наука
Квантовые точки помогут защитить зрение от лазерного излучения
Ученые из Воронежского государственного университета разработали уникальный материал, содержащий органические красители и полупроводниковые нанокристаллы — квантовые точки.
Политика
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ
Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
Футбол
Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.
Армия и оружие
Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО
Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
Армия и оружие
AFP: 12 человек погибли в результате ударов России в Сирии
В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.