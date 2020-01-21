Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок. Его цитирует РИА Новости во вторник, 21 января.
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Дмитрий Песков
Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, безусловно, встречаются с большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем, и это абсолютно понятная и ясная реальность.
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