Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Гаджеты Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.

Теннис Надаль и Джокович встретились с Нурсултаном Назарбаевым Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль перед началом выставочного матча в Казахстане встретились с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Политика Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Политика Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время.

Наука ИИ поможет писать тексты парализованным людям НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Армия и оружие Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов Омбудсмен Борис Титов посчитал использование этого документа в деле против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов», пишет газета «Ведомости».