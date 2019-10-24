Экономика
РБККремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Футбол
ЦСКА – «Ференцварош»: эксперты уверены в победе дружины Гончаренко
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» состоится завтра 24-го октября на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве.
Хоккей
«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
Общество
Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»
В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
Теннис
Надаль и Джокович встретились с Нурсултаном Назарбаевым
Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль перед началом выставочного матча в Казахстане встретились с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом
Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Наука
ИИ поможет писать тексты парализованным людям
НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Футбол
Сергей Ребров: «Целенаправленно готовились к ЦСКА, старались создавать моменты в зоне Карпова»
ЦСКА создал много моментов, мы тоже создавали.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 миллиардов рублей.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов
Омбудсмен Борис Титов посчитал использование этого документа в деле против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов», пишет газета «Ведомости».
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
Общество
В России планируют штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг доработает законопроект, согласно которому владельцы АЗС будут оштрафованы на крупные суммы за недолив топлива, об этом сообщают "Известия".
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
45-летняя Олеся Судзиловская похвасталась безупречной фигурой в купальнике и показала 3 простых упражнения
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.