Экономика

РБКРБККремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:43, Вашингтон
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