Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери Отмечается, что во время убийства дома находился 12-летний брат-близнец мальчика, который наблюдал за совершением преступления, а также отец детей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Политика Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище 21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.

Политика Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Армия и оружие Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Космос Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.