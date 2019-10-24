Экономика
ИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
Читать в источнике
Оценить929
с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:2
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери
Отмечается, что во время убийства дома находился 12-летний брат-близнец мальчика, который наблюдал за совершением преступления, а также отец детей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Футбол
ЦСКА — Динамо 0:0 (1-й тайм)
Московский ЦСКА и столичное "Динамо" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско получил желтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
Космос
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.