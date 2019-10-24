Экономика

ИзвестияИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59
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Армия и оружие

Трамп рассказал о роли России в ликвидации главаря ИГ

Lenta.ru 09:44
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:34
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Футбол

Крылья Советов — Зенит 0:2

RT на русском 05:53
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери

Отмечается, что во время убийства дома находился 12-летний брат-близнец мальчика, который наблюдал за совершением преступления, а также отец детей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru 09:52
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Футбол

ЦСКА — Динамо 0:0 (1-й тайм)

Московский ЦСКА и столичное "Динамо" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Политика

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика

Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе

Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 вчера в 11:18
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском 07:22
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тыс. бойцов в Донбасс

Известия 07:56
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Авто

«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»

На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие

В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Футбол

Локомотив — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско получил желтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ru 10:27
Кино

Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Армия и оружие

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
РБК 09:48
Космос

Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС 24 октября в 13:48
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда вчера в 11:45
Космос

Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году

Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Комсомольская правда 24 октября в 06:27
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru вчера в 16:09
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК вчера в 18:50
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте

Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
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