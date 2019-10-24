23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.

Футбол Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Культура Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов» Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Футбол «Крыховяк — лучший игрок на планете» 29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.

Экономика Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Футбол «Монако» заинтересовался полузащитником «Зенита» Накануне появилась информация о том, что французский футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Вилмару Барриосу.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.