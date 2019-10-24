Экономика

ИзвестияИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ruвчера в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47
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Энергетика

Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Коммерсантъ 01:21
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 вчера в 01:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском вчера в 14:10
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Армия и оружие

Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму

Военное обозрение вчера в 05:41
Кино

В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены

В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру вчера в 04:30
Кино

Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру вчера в 02:32
Происшествия

В Улан-Удэ грузовик на «зебре» задавил женщину. Собака погибшей выжила

REGNUM 01:20
Экономика

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости 22 октября в 06:44
Хоккей

Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

РИА Новости 00:31
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
Политика

Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР

Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru вчера в 07:58
Экономика

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Футбол

«Крыховяк — лучший игрок на планете»

29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ вчера в 08:21
Экономика

Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
RT на русском 23 октября в 22:05
Футбол

«Монако» заинтересовался полузащитником «Зенита»

Накануне появилась информация о том, что французский футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Вилмару Барриосу.
Невские Новости вчера в 10:16
Армия и оружие

Россия призвала США уничтожить запасы химоружия

«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.
ТК Звезда 23 октября в 13:52
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Политика

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество

«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости 23 октября в 20:51
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Единоборства

Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

Lenta.ru 01:15
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