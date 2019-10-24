Экономика
ИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти
Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
Политика
Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР
Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Футбол
«Крыховяк — лучший игрок на планете»
29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Армия и оружие
РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей
Экономика
Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
Футбол
«Монако» заинтересовался полузащитником «Зенита»
Накануне появилась информация о том, что французский футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Вилмару Барриосу.
Армия и оружие
Россия призвала США уничтожить запасы химоружия
«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Общество
«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию
Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.