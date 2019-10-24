Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ruвчера в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:49, Вашингтон
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Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru вчера в 15:04
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РИА Новости вчера в 21:45
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В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
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Руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника подполковника Алексея Касьяна.
URA.Ru вчера в 21:35
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Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера

Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
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Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 23 октября в 10:57
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Спорт-Экспресс вчера в 20:05
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

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Коммерсантъ вчера в 18:28
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Хоккей

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 00:34
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Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана

Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
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В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике

В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
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Как ранее писал News.ru, в новых сериях будут описаны события весны 1774 года, когда период войны с Турцией совпал с попытками самозванцев занять престол и непростой ситуацией в личной жизни императрицы.
News.ru 22 октября в 05:01
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 23 октября в 15:30
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Общество

Череда циклонов испортит погоду в Сахалинской области

Ночные температуры воздуха понизятся на 2-4°. Днем во вторник (29 октября) к Сахалину приблизится очередной циклон, который принесет дождливую погоду.
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В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии

Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru вчера в 11:14
Происшествия

Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области

РИА Новости вчера в 10:24
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СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

URA.Ru вчера в 18:31
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Войчех Щенсны: «Крыховяк — лучший игрок на планете»

Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете (улыбается).
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Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
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Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей

Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Политика

Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь восстановлению Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации поинтересовался у представителей западных государств, что делают их страны, чтобы способствовать восстановлению Сирии.
РБК вчера в 22:56
Общество

Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей

Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости вчера в 07:07
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