Экономика

ИзвестияИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Происшествия

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Интерфакс 14:42
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Футбол

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
Sports.ru 07:17
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Политика

Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами

Lenta.ru 14:31
Политика

Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым

Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33
Фигурное катание

Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.
РИА Новости 17:48
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Политика

Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе

Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Общество

Лоукостер «Победа» повышает цены на билеты из-за границы

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на вылет из зарубежных аэропортов на €5.
News.ru 17:31
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Политика

Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
Телеканал 360° 24 октября в 18:50
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Общество

Норвежский лоукостер опроверг покупку 40 самолетов SSJ-100

Ранее в СМИ появилась инофрмация о том, что норвежская авиакомпания якобы подписала меморандум с «Гражданскими самолетами Сухого», который предполагает поставку 40 лайнеров SSJ-100 и разрешение на полеты по транссибирскому маршруту.
Мойка78 вчера в 07:39
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