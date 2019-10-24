Экономика

ИзвестияИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

BFM.ru 03:54
Футбол

Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:0).
Чемпионат вчера в 16:45
Политика

Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

Журналистка прокомментировала визит главы государства в поселок Золотое в Донбассе, где он встречался с добровольцами.
Lenta.ru 04:10
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибли трое детей

Трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 02:48
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при – Skate Canada, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:12
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Слово и Дело вчера в 23:37
Футбол

Шильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»

Уровень вашей команды все время растет.
Sport24.ru 04:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Армия и оружие

В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

Российская газета 06:00
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
RT на русском вчера в 22:15
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер 25 октября в 05:39
Шоу-бизнес

Стас Пьеха признался, что не разводится с женой из-за ребенка

Певец рассказал о расставании с супругой и объяснил, почему до сих пор женат.
Woman.ru 05:39
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» собрала более 1 млрд рублей в российском прокате

Газета.Ru 05:24
Политика

Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе

Известия вчера в 21:09
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ вчера в 15:56
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Политика

Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев

Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Lenta.ru 05:41
Футбол

Месси назвал лучшего нападающего в мире

Газета.Ru 06:00
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Футбол

Слуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports.
Газета.Ru 05:36
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