Экономика
ИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Футбол
Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:0).
Политика
Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе
Журналистка прокомментировала визит главы государства в поселок Золотое в Донбассе, где он встречался с добровольцами.
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибли трое детей
Трое малолетних детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, возбуждено уголовное дело.
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Трусова выиграла Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при – Skate Canada, передает телеканал Москва 24.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
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Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Футбол
Шильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»
Уровень вашей команды все время растет.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что не разводится с женой из-за ребенка
Певец рассказал о расставании с супругой и объяснил, почему до сих пор женат.
Политика
Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Политика
Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Футбол
Месси назвал лучшего нападающего в мире
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
Футбол
Слуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports.