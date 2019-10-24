Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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О пытках в тюрьмах Чечни рассказал ещё один гей
О пытках в тюрьме в программе телеканала ABC News рассказал мужчина, назвавший себя геем из Чечни.
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Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
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Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
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Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
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Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
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Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
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Газета.Ru вчера в 01:21
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ВНовгороде.ру вчера в 11:22
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В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек
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ТК Звезда 13:26
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Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
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Ведомости 24 октября в 07:17
Экономика
Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Телеканал 360° 24 октября в 20:29
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:52
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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Футбол
«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм»
В матче десятого тура Английской премьер лиги (АПЛ) лондонский "Вест Хэм Юнайтед" принял на своем поле "Шеффилд Юнайтед".
Газета.Ru 12:08
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Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
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Сарри рассказал о состоянии Игуаина
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В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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