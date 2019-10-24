Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:56, Ашберн
Фигурное катание

Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada

РИА Новости 17:48
Общество

О пытках в тюрьмах Чечни рассказал ещё один гей

О пытках в тюрьме в программе телеканала ABC News рассказал мужчина, назвавший себя геем из Чечни.
Мойка78 16:50
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Политика

Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
РИА Новости 12:19
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Кино

Драму «Портрет девушки в огне» покажут в Великом Новгороде

ВНовгороде.ру вчера в 11:22
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Автоспорт

В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек

На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков.
ТК Звезда 13:26
Футбол

Карпин поздравил Попова: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле»

Sports.ru 15:54
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 24 октября в 07:17
Экономика

Должникам сохранят прожиточный минимум

Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Телеканал 360° 24 октября в 20:29
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:52
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

StarHit.ru 15:00
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Футбол

Валерий Карпин: «Неделя после поражения от „Зенита“ была непростой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней победы над «Сочи» (2:0) в матче чемпионата России отметил, что поражение от «Зенита» в прошлом туре опустило его команду на землю.
Sportbox.RU 15:10
Политика

Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал перемирия

Известия 09:22
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм»

В матче десятого тура Английской премьер лиги (АПЛ) лондонский "Вест Хэм Юнайтед" принял на своем поле "Шеффилд Юнайтед".
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Футбол

Президент «Ростова» сделал подарок владельцам абонементов

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц организовал бесплатную электричку на матч пятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».
Евро-футбол.ру 16:28
Футбол

Сарри рассказал о состоянии Игуаина

Евро-футбол.ру 17:15
Футбол

Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона

«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
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Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Технологии

Компания Vivo разработала свой логотип для 6G

Astera 15:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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