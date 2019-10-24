Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
Читать в источнике
Комментировать1360
с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия

Пропавший школьник найден мертвым в Бердске

Евгений Ш. ушел из дома 22 октября, с тех пор о его нахождении не было никакой информации.
VN.RU 06:22
Шоу-бизнес

Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах

Певица Ольга Бузова появилась на сцене Кремлевского дворца в своем привычном стиле — с нижним бельем наружу.
Пятый канал 07:10
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Газета.Ru 02:30
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском 07:22
Общество

Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Мойка78 вчера в 07:45
Политика

На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским

В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.
Страна Советов on-line 04:45
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Авто

Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать

Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Авторамблер 25 октября в 04:22
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Газета.Ru вчера в 00:00
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru вчера в 18:37
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт

Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.
Мойка78 вчера в 14:40
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Футбол

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ

Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
РИА Новости 08:42
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Общество

Президент Кубы приехал в Санкт-Петербург

RT на русском 08:11
Политика

WSJ узнала о решении Трампа выйти из договора по «Открытому небу»

Президент США Дональд Трамп подписал документ о том, что США намерены выйти из Договора по открытому небу.
РБК 09:19
Общество

Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ 09:20
Политика

Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Общество

Шнур пытался списать «Географический диктант» у Шойгу

Отвечая на вопрос ведущей акции Яны Чуриковой о прошлогоднем диктанте, Шойгу сказал, что написал его "очень хорошо".
Российская газета 08:50
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 08:55
Политика

CNN связал провал Amazon на $10 млрд с поручением Трампа

Возможным объяснением неожиданной неудачи Amazon в борьбе за контракт на разработку облачных технологий для Пентагона на $10 млрд была позиция президента Дональда Трампа, утверждает CNN.
РБК 02:53
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Главное управление МЧС по Москве распространило вечером в субботу экстренное предупреждение об усилении ветра в столице.
ТАСС вчера в 13:50
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 25 октября в 15:05
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Хоккей

«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ

Газета.Ru 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное