Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Врач назвала главные ошибки в питании детей
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Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
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Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
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Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии
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Взгляд.ру вчера в 10:55
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
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Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Lenta.ru вчера в 16:33
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В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
РИА Новости 03:26
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Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 25 октября в 07:35
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за клинической смерти пассажира
Самолет авиакомпании "Победа", совершавший рейс из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда.
Российская газета вчера в 18:40
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Экономика
Ожидания подрастили акции «Сургутнефтегаза»
24 октября обыкновенные акции подорожали более чем на 8% и достигли отметки в 43,5 руб. А в среду бумаги "Сургутнефтегаза" подскочили еще почти на 10%.
Коммерсантъ FM 24 октября в 15:29
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Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» пожать ему руку
Вечерняя Москва вчера в 07:57
Наука
Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре
Российская газета 01:49
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
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Российский дивизион С-400 прибыл в Сербию для учений
По данным пресс-службы Минобороны РФ, российские подразделения ПВО уже прибыли в Сербию на военных транспортниках.
ГЛАС.RU 24 октября в 04:34
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Умерла солистка «Бурановских бабушек»
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Сигурдссон: знаю о проблемах «Динамо», но в игре все отходит на второй план
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что все сопутствующие обязательства не будут иметь значения на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против столичного "Динамо".
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Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США
Вероятная потеря Калининградской области в результате потенциального военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике является фантастическим прогнозом.
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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия вчера в 17:55