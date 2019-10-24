Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

Подробнее о событии

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе

Комсомольская правда вчера в 12:58
Политика

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Lenta.ru 00:09
Экономика

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Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru 25 октября в 04:27
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Армия и оружие

Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru вчера в 02:36
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

Число пострадавших от взрыва газа в Улан-Удэ возросло до 12

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Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
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Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
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Армия и оружие

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RT на русском вчера в 14:10
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Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11

The GEEK 25 октября в 10:42
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли участницы группы «Сударушки»

В ДТП погибли восемь человек, в том числе три участницы "Сударушек" и сотрудница комитета по культуре района, сопровождавшая коллектив.
Вести.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Единоборства

Чисора техническим нокаутом победил Прайса

Sportbox.RU вчера в 18:40
Здоровье

Онкологами названы симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни

Врачи-онкологи назвали симптомы рака, которые проявляются за пять лет до заболевания.
Ugpressa.ru вчера в 16:00
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
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Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит

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Газета.Ru вчера в 22:08
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
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Стала известна концепция новой пенсионной системы

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Газета.Ru 25 октября в 05:00
Армия и оружие

Зеленский «криво» переговорил с неонацистами на фронтах Донбасса

Украинские вояки быстро признали тот факт, что собеседниками Зеленского были вооружённые преступники, которых на линии фронта в принципе не должны были находиться.
ANNA-News 00:39
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В Прикамье приостановили поиски пропавшего самолёта

В Частинском районе Пермского края приостановлены поиски частного самолёта, который пропал 26 октября.
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Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
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В Забайкалье солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев

Дождь 25 октября в 08:04
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Известия вчера в 15:34
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В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

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Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
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Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
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ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
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Как работают Яндекс.Новости?
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