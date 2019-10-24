Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правда04:59

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
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Культура

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Ребенок «без лица» родился в Португалии

В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика

Пушков оценил готовность Зеленкого ко встрече с Путиным

Как объяснил сенатор, пока Зеленский уговаривает представителей так называемых добровольческих батальонов покинуть свои позиции на востоке Украины, момент для встречи в "нормандском формате" сдвигается в неясное будущее.
Российский Диалог 14:27
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

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Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Футбол

Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть «Бернли» в чемпионате Англии

"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Общество

Диетолог назвала продукты, которые вызывают больше всего отравлений

Газета.Ru 12:27
Авто

Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ

Выпуск модели на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Транспорт

Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда

Комсомольская правда 01:27
Гаджеты

На eBay первый компьютер Apple продают почти за 2 млн долларов

Актуальные Новости 10:37
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29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru 11:35
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Российская газета вчера в 16:00
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Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Петербургский дневник 14:45
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Зеленский пообещал довести до завершения войну в Донбассе

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Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Авто

Появились первые изображения нового кроссовера Genesis GV70

Независимые дизайнеры предположили, каким будет обновленный Genesis GV70.
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США приостановили рейсы на Кубу

Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
РЕН ТВ вчера в 18:34
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

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Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
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Происшествия

Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой

Октябрьский районный суд не нашёл достаточных оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, которых заподозрили в посредничестве во взяточничестве.
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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
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Курсы доллара и евро на 25 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
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