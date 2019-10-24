Экономика
КоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС24 октября в 14:44
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Газета.Ru вчера в 11:23
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Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть «Бернли» в чемпионате Англии
"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 14:33
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В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
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Lenta.ru 12:16
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск модели на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
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Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Комсомольская правда 01:27
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На eBay первый компьютер Apple продают почти за 2 млн долларов
Актуальные Новости 10:37
Общество
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Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.
Российская газета вчера в 16:00
Происшествия
Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины
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Известия 12:43
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Газета.Ru 07:55
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Появились первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Независимые дизайнеры предположили, каким будет обновленный Genesis GV70.
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РЕН ТВ вчера в 18:34
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
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Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой
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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Курсы доллара и евро на 25 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
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