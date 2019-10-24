Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».

Политика Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".

Происшествия Дедовщину назвали возможной причиной расстрела солдат в Забайкалье Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали журналистам про факты дедовщины.

Единоборства Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.

Здоровье Диетолог развеяла мифы о пищевой аллергии Многие родители считают, что у их детей есть аллергия, хотя на самом деле это не так.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.