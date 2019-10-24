Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21
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«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

Вести.Ru вчера в 08:50
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, собирается сделать «важное заявление».
Известия вчера в 23:28
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В торговом центре «Афимолл Сити» в Москве произошло задымление

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Макс Ферстаппен потерял три места на старте

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Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

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Газета.Ru 02:43
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

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Автоновости дня вчера в 06:53
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Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Политика

Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

Журналистка прокомментировала визит главы государства в поселок Золотое в Донбассе, где он встречался с добровольцами.
Lenta.ru 04:10
Политика

Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
РИА Новости 04:24
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

Российская газета 01:49
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт

Московский Комсомолец вчера в 10:30
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
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Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Чемпионат вчера в 11:50
Происшествия

Дедовщину назвали возможной причиной расстрела солдат в Забайкалье

Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали журналистам про факты дедовщины.
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Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Общество

В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
Газета.Ru вчера в 20:46
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Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом

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Allboxing.ru вчера в 10:58
Здоровье

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Многие родители считают, что у их детей есть аллергия, хотя на самом деле это не так.
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Шоу-бизнес

Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» пожать ему руку

Вечерняя Москва вчера в 07:57
Общество

50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

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В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

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Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE

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Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
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«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

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Коммерсантъ 25 октября в 10:05
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
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