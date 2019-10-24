Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском24 октября в 16:47

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ24 октября в 21:21

«Злое» государство списало россиянам триллионы рублей долгов

Комсомольская правдавчера в 04:59

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ru24 октября в 15:37

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44
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Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
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Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Технологии

Google предлагает «бумажный телефон» как альтернативу смартфонам

Компания Google приступила к разработкам мер, которые позволяют пользователям уменьшить количество времени, проведенного в смартфоне, сообщает издание TechCrunch.
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Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов

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Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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Курды покинули сирийско-турецкую границу

Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
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Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

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Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
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Как работают Яндекс.Новости?
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