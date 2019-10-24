Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС24 октября в 14:44

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Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК24 октября в 15:29

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известия24 октября в 22:47

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РЕН ТВ24 октября в 21:21

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RT на русском24 октября в 16:47

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Комсомольская правда04:59

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС24 октября в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец24 октября в 15:05
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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Учёные нашли на дне Волги средневековую ладью

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В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
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Первую Half-Life показали с современной графикой

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Власти Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за пожаров

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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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